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Гороль Ольга Анатольевна
6.0
0
Гороль Ольга Анатольевна
Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986-1992 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
0 отзывов
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