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  3. Гороль Ольга Анатольевна
Гороль Ольга Анатольевна
6.0
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Гороль Ольга Анатольевна

Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986-1992 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
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