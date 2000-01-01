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Горовая Людмила Викторовна
6.0
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Горовая Людмила Викторовна
Рентгенолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Рентгенология", 2014 г.
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Владивосток, ул. Бестужева, 13
0 отзывов
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