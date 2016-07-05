Гриб Мария Сергеевна
Стаж 5 лет
Направления работы:
• Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний уха, носа, горла, гортани.
• Ранняя и своевременная диагностика образований заболеваний уха, горла носа, гортани.
• Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний уха, носа, горла, гортани.
• Ранняя и своевременная диагностика образований заболеваний уха, горла носа, гортани.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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