  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грицай А. В.
Грицай А. В.
6.0
0

Грицай А. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
Владивосток, ул. Русская, 57А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи