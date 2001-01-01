Грицик Елена Ивановна
Стаж 11 лет
Принимает детей
Детский и подростковый гинеколог проводит консультативные приемы и профилактические осмотры девочек с рождения до 18 лет. Лечение воспалительных заболеваний наружных половых органов, органов малого таза. Лечение нарушения менструального цикла, патологии шейки матки, половые инфекции. Вопросы контрацепции, сексуального поведения. Нарушения полового созревания.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
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