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Грицкевич Ольга Алиевна
6.0
0
Грицкевич Ольга Алиевна
Ревматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультает, 1974 г. окончания
ВГМИ, интернатура по ревматологии, 1975 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-ревматолог, с 1975 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
0 отзывов
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