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  3. Грицкевич Ольга Алиевна
Грицкевич Ольга Алиевна
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Грицкевич Ольга Алиевна

Ревматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультает, 1974 г. окончания
  • ВГМИ, интернатура по ревматологии, 1975 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-ревматолог, с 1975 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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