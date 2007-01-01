Григоренко Ярослав Андреевич
Эндокринный хирург высшей категории. Являясь представителем династии хирургов в третьем поколении, обладает высокими профессиональными качествами врача, хирургическим мастерством и чуткостью к пациентам. Доктор уже 13 лет успешно занимается хирургическим лечением эндокринных заболеваний
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
Загрузка комментариев...