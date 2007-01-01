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Григорьева Анастасия Владимировна
6.0
0
Григорьева Анастасия Владимировна
Стоматолог
,
Зубной врач
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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