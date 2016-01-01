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Гришина Ирина Николаевна
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Гришина Ирина Николаевна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская урология - андрология", 2016 г.
Сертификат "Нефрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
0 отзывов
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