Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гривков Лев Анатольевич
6.0
0
Гривков Лев Анатольевич
Онколог
,
Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, высшее
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Российская Фотодинамическая Ассоциация (РФА)
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
Владивосток, ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Васильев
Андрей Иванович
Хирург
,
Эндоскопист
7.5
5
Записаться
Апанасевич
Владимир Иосифович
Онколог
,
Онколог-маммолог
8.9
5
Записаться
Романов
Андрей Иванович
Мануальный терапевт
,
Хирург
,
Профпатолог
,
Травматолог
,
Спортивный врач
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...