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Гривкова Екатерина Владимировна
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Гривкова Екатерина Владимировна
Кардиолог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Окончила ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет» в 2006 г. по специальности «Педиатрия»
Окончила педиатрическую медицинскую академию по профессиональной переподготовке по детской кардиологии г. Санкт — Петербурга, 2009 г
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика», 2015 г
ПК «Детская кардиология», 2019 год, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова».
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
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Кардиолог
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