Громов Игорь Генрихович
Стаж 24 года
Принимает детей
Принимает детей с 3-х лет. Занимается общей трихологией. Описал методику световой микроскопии кожи головы и волос на основе которой создана компьютерная программа обследования. Ведет лекционную работу среди курсантов ФУВ ВГМУ и студентов-парикмахеров школы красоты ВГУЭС по теме "Трихология".
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Пологая, 68
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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