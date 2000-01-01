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Губернатор Вячеслав Александрович
6.3
1
Губернатор Вячеслав Александрович
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Лечение и протезирование зубов
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, «Стоматология», г. Хабаровск, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка «Стоматология ортопедическая», 2006 г.
Участие в ассоциациях
Неоднократное участие в благотворительных акциях по социальной стоматологии
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
1000 р
1 отзыв
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