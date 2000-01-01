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Губина Алёна Михайловна
6.0
0
Губина Алёна Михайловна
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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