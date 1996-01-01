Гугель Ирина Константиновна
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии. Цель, как специалиста: совершенствоваться, расти как врач, как личность, для того чтоб качественно помогать людям.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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