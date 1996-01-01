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Гугель Ирина Константиновна
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Гугель Ирина Константиновна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, 1996 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 1996 – 1997 гг.
  • Обучение в Санкт-петербургской остеопатической школе, 2008 - 2011 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Первичное усовершенствование по специальности «Аллергология и клиническая иммунология» на базе ВГМУ, 2001 г.
  • Первичная подготовка по специальности «Медицинский массаж» на базе ВГМУ, 2002 г.
  • Обучение на семинаре «Основы тайского массажа», ВГМУ, 2004 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, санаторий «Детство», г. Владивосток, 1997 - 2005 гг.
  • Мануальный терапевт, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2005 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
Владивосток, ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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