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Селиванова Анна Александровна
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Селиванова Анна Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2005 - 2010 гг.
  • Интернатура, "Сона Плюс", 2010 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участник семинара "Современные методы ортопедического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
  • 2х дневный курс по имплантации, И.Ашурко, В.Газазян. Март 2016 г.
  • Артикуляционная система в ежедневной практике врача-ортодонта и зубного техника, апрель 2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, частная клиника, 2012 - 2013 гг.
  • Стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника "Самсон", 2013 - 2018 гг.
  • Стоматолог ортопед, стоматологический кабинет «Пионер» 2019 по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Пионер
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 31А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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