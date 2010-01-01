Селиванова Анна Александровна
Стаж 7 лет
Все виды протезирования: Полные, частичные, нейлоновые, термопластичные, бюгельные протезы, все виды коронок: металлокерамические, цельнолитые и штампованные, безметалловые коронки из диоксида циркония, Е-max. Протезирование на имплантах. Работа с современной цифровой зуботехнической лабораторией, что определяет точность ортопедических конструкций
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 31А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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