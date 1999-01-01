Гуменюк Дмитрий Борисович
Стаж 21 год
Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Эндоскопическая диагностика заболеваний.
Диагностика и лечение заболеваний аноректальной зоны.
Выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.
Выявление инфекции Helicobacter pylori
Эндоскопическая диагностика заболеваний.
Диагностика и лечение заболеваний аноректальной зоны.
Выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.
Выявление инфекции Helicobacter pylori
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Адреса и стоимость приёма
ул. Черемуховая, 11
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
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