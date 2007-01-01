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Гусев Александр Викторович
6.1
2
Гусев Александр Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 г. окончания
Интернатура по ортопедической стомтаологии, 2007-2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог-ортопед, George Dental Group, с 2008 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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