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Халимова Анна Владимировна
6.0
0
Халимова Анна Владимировна
Физиотерапевт
,
Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
В 2014 году закончила ТГМУ
В 2015 году акушерство - гинекология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
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По запросу
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