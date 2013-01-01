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  3. Халин Константин Дмитриевич
Халин Константин Дмитриевич
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Халин Константин Дмитриевич

Эндоскопист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2013 год
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского эндоскопического общества (РЭндО), член европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE).
Опыт работы
  • с 2016 г по наст.вр. — врач эндоскопист эндоскопического отделения ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Владивосток.
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Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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