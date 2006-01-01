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Хамроева Умида Жахонкуловна
6.9
3
Хамроева Умида Жахонкуловна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино (Авиценна), лечебное дело, 2006-2013 гг
ТГМУ, ординатура по акушерству гинекологии (проходила на базе ВРД№1, ВКБ №2 в гинекологической отделение), 2013-2015 гг
Курсы повышения квалификации
ТУ «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии», 2017 г
ТУ «Возраст-ассоцированая медицина. Вопросы изменения метаболизма, профилактика и терапевтические возможности коррекции», 2018 г
«Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства» , сертификат, 2018 г
«Миниинвазивные методы коррекции дисфункции тазового дна у женщин», сертификат, 2019 г
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2017 г по настоящее время работет в женской консультации Советского района, врачом акушером-гинекологом
Врач акушер-гинеколог родового отделения
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Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
Владивосток, ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
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