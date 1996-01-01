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Хан Дмитрий Сукгитович
6.3
1
Хан Дмитрий Сукгитович
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57/5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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