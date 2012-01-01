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Харитонова Ольга Александровна
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Харитонова Ольга Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
0 отзывов
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