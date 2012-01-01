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  3. Хмелева Елена Владимировна
Хмелева Елена Владимировна
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Хмелева Елена Владимировна

Терапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
Владивосток, ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Дельфин
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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