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  3. Ходос Валентина Леонидовна
Ходос Валентина Леонидовна
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Ходос Валентина Леонидовна

Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Логопед
1180 р
Вторичный приём детей
Логопед
900 р
0 отзывов

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