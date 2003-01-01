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  3. Холодов Константин Владимирович
Холодов Константин Владимирович
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Холодов Константин Владимирович

Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011, 2012, 2014 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
Владивосток, ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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