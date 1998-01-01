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  3. Холошин Максим Евгеньевич
Холошин Максим Евгеньевич
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Холошин Максим Евгеньевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1990 - 1996 гг.
  • Клиническая ординатура по неврологии,1996 - 1998 гг.
  • Аспирантура по неврологии, 1998 - 2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка по рефлексотерапии, г. Шанхай, 2003 г.
  • Стажировка по рефлексотерапии, Клиника лечения боли, г. Москва, 2010 г.
  • Стажировка по рефлексотерапии, г. Екатеринбург, 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация неврологов Приморского края
  • Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
  • Международная ассоциация эпилептологов
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Опыт работы
  • Врач-невролог, Городская клиническая больница №1, 1996 - 2002 гг.
  • Врач-невролог, Госпиталь для ветеранов войн, 2002 - 2013 гг.
  • Врач-невролог, рефлексотерапевт, эпилептолог, Клиника "Люкс", 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Люкс
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Рефлексотерапевт
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2000 р
Рефлексотерапевт
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Биомеханика.Мед
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
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