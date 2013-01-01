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  3. Холявко Светлана Андреевна
Холявко Светлана Андреевна
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Холявко Светлана Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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