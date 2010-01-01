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Хомколова Анна Петровна
6.0
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Хомколова Анна Петровна
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Неврология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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