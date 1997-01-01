Храмцов Виталий Вениаминович
Стаж 40 лет
Работаю в направлениях: Когнитивно-поведенческая психотерапия, Гипнотерапия, Гипнокоррекция, Личностно-центрированная терапия, Логотерапия, Нейро-лингвистическое программирование, Поведенческая психотерапия, Позитивная психотерапия, Телесно-ориентированная терапия, Трансперсональная психотерапия, Эмоционально-образная терапия, Школа гипноза и самогипноза. Ключ к самогипнозу
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Амурская, 8
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Загрузка комментариев...