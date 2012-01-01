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Храпатая Валентина Николаевна
6.0
0
Храпатая Валентина Николаевна
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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