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Игнаева Евгения Чимитовна
6.0
0
Игнаева Евгения Чимитовна
Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
0 отзывов
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