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Игорцев Юрий Юрьевич
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Игорцев Юрий Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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