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Игорцев Юрий Юрьевич
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Игорцев Юрий Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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