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Истомин Игорь Павлович
6.3
1
Истомин Игорь Павлович
Онколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Онколог, заведующий онкологическим отделением, Владивостокская клиническая больница №2
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв
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