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  3. Истомин Игорь Павлович
Истомин Игорь Павлович
6.3
1

Истомин Игорь Павлович

Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Онколог, заведующий онкологическим отделением, Владивостокская клиническая больница №2
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв

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