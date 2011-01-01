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  3. Иваненко Феликс Валерьевич
Иваненко Феликс Валерьевич
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Иваненко Феликс Валерьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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