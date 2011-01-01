Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Иваненко Феликс Валерьевич
6.0
0
Иваненко Феликс Валерьевич
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания
Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ибрагимова
Мария Магомедовна
Невролог (невропатолог)
7.5
5
Записаться
Саммель
Татьяна Васильевна
Невролог (невропатолог)
6.0
0
Записаться
Ситкина
Наталья Ивановна
Невролог (невропатолог)
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...