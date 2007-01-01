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Иваница Анна Алексеевна
6.0
0
Иваница Анна Алексеевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Роддом краевой клинической больницы №1
Владивосток, ул. Пологая, 21Б
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