Иванов Дмитрий Вячеславович
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Автор научно-исследовательской статьи «Нецелесообразность фиксации постоянных металлокерамических конструкций на временный цемент TEMP BOND» под руководством профессора Васильева (г. Иркутск).
Звание Врач года 2013 на международном конкурсе в Германии. Награждение медалью Р. Коха за нестандартный подход в стоматологии.
Звание Врач года 2013 на международном конкурсе в Германии. Награждение медалью Р. Коха за нестандартный подход в стоматологии.
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Владивосток, ул. Кирова, 45
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Стоматолог-ортопед
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