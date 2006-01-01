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Иванов Сергей Павлович
6.3
1
Иванов Сергей Павлович
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Колопроктология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
1 отзыв
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