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Иванов Сергей Павлович
6.3
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Иванов Сергей Павлович

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Колопроктология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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