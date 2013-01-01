Калашников Дмитрий Алексеевич
Стаж 7 лет
Врач стоматолог-ортопед работает со всеми видами ортопедических конструкций, включающие съемное протезирование, микропротезирование (виниры, вкладки, коронки) и протезирование на имплантах.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т Острякова, 8
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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