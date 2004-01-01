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Калашникова Екатерина Николаевна
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Калашникова Екатерина Николаевна
Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2004 г.
Клиническая интернатура , Педиатрия, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности «Педиатрия», 2010 г.
ТУ «Детская нефрология», 2012 г.
ТУ «Физиология и патология подросткового возраста», 2013 г.
ТУ «Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 2015 г.
Повышение квалификации по специальности «Педиатрия», 2015 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
25 отзывов
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