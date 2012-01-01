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Калинкина Надежда Яковлевна
6.3
1
Калинкина Надежда Яковлевна
Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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