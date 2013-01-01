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  3. Каминская Ольга Владимировна
Каминская Ольга Владимировна
6.0
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Каминская Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертияикат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
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