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Капустин Михаил Александрович
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0
Капустин Михаил Александрович
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
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