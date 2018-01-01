Караблина Светлана Николаевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Специализация: вирусные инфекции (герпетические, цитомегаловирус, псевдокраснуха, вирус папилломы человека), лечение и реабилитация детей часто и длительно болеющих. Отличник Здравоохранения
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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