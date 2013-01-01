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Карапетян Давид Степанович
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Карапетян Давид Степанович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Ереванский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-ортопед, Альфамед, 2016 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Альфамед
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
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Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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