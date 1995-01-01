Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Карапетян Манвел Юрикович
6.0
0
Карапетян Манвел Юрикович
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматологическая помощь населению.Усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
Владивосток, ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Евтушенко
Елена Алексеевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Чередниченко
Любовь Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
6.0
0
Записаться
Чернушенко
Наталья Трофимовна
Стоматолог
8.1
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...