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  3. Карева Марина Алексеевна
Карева Марина Алексеевна
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Карева Марина Алексеевна

Психиатр-нарколог
Стаж 32 года
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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