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  3. Каргиев Сергей Казбекович
Каргиев Сергей Казбекович
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Каргиев Сергей Казбекович

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, лечебное дело, 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
Владивосток, ул. Станюковича, 60А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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