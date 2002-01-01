Карлов Максим Геннадьевич
Хирургическое лечение заболеваний, доброкачественных и злокачественных опухолей брюшной полости, средостения (включая пищевод), забрюшинного пространства, молочной железы, мягких тканей. Основной акцент уделен эндоскопическим методам оперативных вмешательств.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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