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  3. Карпенко Светлана Львовна
Карпенко Светлана Львовна
6.0
0

Карпенко Светлана Львовна

Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
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